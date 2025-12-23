Ieri, 22 dicembre 2025, presso il Ministero della Salute, in Lungotevere Ripa, 1 a Roma, sono iniziate le consultazioni per il rinnovo del CCNL della Sanità Privata AIOP/ARIS/ACOP, alla presenza della conferenza stato regioni.

Per Confintesa erano presenti il Segretario Nazionale Confintesa Sanità Dr. Domenico Amato, il suo Vice il Dr. Alessio Minadeo ed il Segretario Nazionale Confederale Dr. Francesco Prudenzano.



“Dopo svariati anni, anche troppi, finalmente iniziamo a discutere per il rinnovo del CCNL AIOP/ARIS attinente alla Sanità Privata; da anni Confintesa Sanità invocava l’apertura di questa trattativa per ridurre il divario economico, ormai imbarazzante tra dipendenti della Sanità Pubblica (il cui CCNL è stato recentemente ulteriormente rinnovato) ed i loro colleghi della Sanità Privata; speriamo che si possa addivenire al più presto ad un proficuo accordo tra le parti, per soddisfare sia i lavoratori del comparto sanità privata che la parte datoriale”, così dichiarano il Dr. Amato, il Dr. Minadeo ed il Dr. Prudenzano.

Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Sanità, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

