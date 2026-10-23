La Camera di Commercio Palermo Enna è presente, con un Infopoint del suo Punto Impresa Digitale, al Congresso Nazionale Avvocati Amministrativisti, in programma oggi e domani a Palazzo dei Normanni, a Palermo.

La partecipazione della Camera di Commercio Palermo Enna assume particolare rilievo alla luce dell’importanza dell’evento, che ha per tema “L’avvocato amministrativista tra regole processuali, valori costituzionali e norme sovranazionali: strumenti e forme di mediazione tra libertà ed autorità”, a cui parteciperanno numerosi professionisti.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per diffondere i servizi innovativi offerti dal PID e per promuovere le attività di assessment dedicate alla valutazione della maturità digitale delle imprese e dei cittadini, con l’obiettivo di accompagnarli nel loro percorso di trasformazione digitale e di crescita competitiva.

“La presenza di un Infopoint del nostro Punto Impresa Digitale a iniziative come questa conferma l’impegno della CCIAA Palermo Enna a sostenere la digitalizzazione e l’adozione di tecnologie innovative anche attraverso attività di informazione, orientamento e assistenza, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e competitivo”, dice Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna.

“Il processo di transizione digitale ed ecologica è fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese del nostro territorio. Attraverso il Punto Impresa Digitale vogliamo offrire strumenti concreti, informazioni e supporto per accompagnare le imprese nell’affrontare con successo l’innovazione tecnologica e l’evoluzione verso nuovi modelli di business”, conclude il presidente Alessandro Albanese.

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen, il profilo LinkedIn https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ o il profilo Instagram https://www.instagram.com/pidpaen/.





Luogo: Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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