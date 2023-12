LEONARDO CURATOLO

Per migliorare la mia conoscenza dell’aziende Siciliane che producono economia: quali sono e come mettono in pratica la basi del sistema di valori di ogni azienda, la visione, L’anima è l’ispirazione, lo scopo che c’e’ dietro ogni azienda. Mi trovo a Castel di Tusa in provincia di Messina, precisamente presso l’azienda Barbera Market.

L’Amministratore mi ha spiegato come il essere azienda familiare e’ il grande vantaggio “ Infatti Nel 2010 la nostra azienda familiare intuisce il grande vantaggio e la crescente potenzialità economica e commerciale dei biocombustibili.

Nell’arco di alcuni anni lo sforzo profuso consente a Barbera di affermarsi sul mercato dei biocombustibili migliorando la qualità dell’azienda e offrendo un’ ottimizzazione logistica d’eccellenza. Nel 2015 iniziamo a intraprendere l’attività di un frantoio già esistente con lavorazione conto terzi, con un impianto di ultima generazione, garantendo la massima qualità del prodotto. A oggi Barbera Market è presente in tutto il territorio regionale. Si avvale di una articolata rete distributiva e dispone di strutture moderne dislocate in località.

Lavorano Il Nocciolino D’oliva. Il nocciolino di oliva non è altro che il nocciolo dell’oliva ottenuto come sottoprodotto della lavorazione delle olive che viene triturato e lavato, si presenta di colore marrone chiaro e con una granulometria inferiore ai 5mm.

Il nocciolino di sansa vergine d’oliva quale materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli è una biomassa combustibile, viene prodotto nei frantoi grazie a macchine separatrici di nocciolino che con un procedimento prettamente meccanico separano il nocciolino dalla sansa vergine di oliva. Per questo motivo non sono presenti impurità chimiche e alla combustione non vengono sprigionati cattivi odori.

Ho scoperto in questi mesi: la speranza è come il sangue: non si vede, ma deve esserci. Il sangue è la vita. Così è la speranza: è qualcosa che circola dentro, che deve circolare, che ti fa sentire vivo, la Speranza che tante aziende continuano a dare vita a questa favolosa Sicilia

