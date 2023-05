Dedicato a Maria Callas nel centenario della nascita. Per la Stagione artistica 23, domani 16 maggio alle ore 19 nel salone di Santa Cita, si svolgerà un Gala lirico per ricordare il percorso artistico del grande soprano.

“Maria”, questo il titolo dell’iniziativa, è a cura delle docenti Antonina Alessi e Tiziana Arena. Protagonisti i loro allievi delle classi di canto del Conservatorio “A. Scarlatti”, al pianoforte Marcello Iozzia. Nutrito il programma con arie da “Il barbiere di Siviglia” di G. Rossini interpretate da Luciano Giambra (tenore) e Aurora Bruno (contralto), “Gianni Schicchi” di G. Puccini con Margherita Santangelo (soprano), “La sonnambula” e “Norma” di V. Bellini con Noemi Mazzarese (soprano) e Laura Macrì (soprano), “Samson et Dalila” di C. Saint-Saëns con Serena Romano (mezzosoprano), “La traviata” con Artur Sadlon (tenore) e Laura Macrì, “Otello” di G. Verdi con Daniele Lo Piccolo (tenore), “Adriana Lecouvreur” di F. Cilea con Gaia Romano (soprano) e Serena Romano, “Andrea Chénier” di U. Giordano con Miriam Frontini (soprano), “La Bohème” e “Tosca” di G. Puccini con Artur Sadlon, Laura Macrì e Miriam Frontini. Il coro è formato dagli allievi dei corsi di canto. Un’occasione per ascoltare le voci di tanti giovani interpreti che stanno per affacciarsi sulla scena lirica.

Ingresso libero fino a esaurimento

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.