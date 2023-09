“Una buona notizia per le campagne Siciliane della provincia di Palermo, per la bonifica, la conservazione e tutela delle acquee, per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo della produzione agricola, nonché per gli operai.

Attraverso lo stanziamento di circa € 83.000, quest’anno verranno prorogare le giornate a 44 operai 78 isti dei consorzi di bonifica Pa 2 che operano nei territori di Campofelice, Cerda e Misilmeri.Questo permetterà un incremento di quindici giorni, che consentirà di arrivare a quota 93. Un grazie di cuore all’amico Luca, On. Sammartino, Vice Presidente della Regione Siciliana”.

Lo rende noto Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars.

