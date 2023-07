Da giorni alcune parti della borgata marinara sono interessati a blackout dell’energia elettrica, che interessano principalmente le attività di ristorazione di piazza Beccadelli e piazza Marina di Sferracavallo ed alcune strade ad esse vicine (via Scalo di Sferracavallo, via Tabò, via dei Pescatori).

L’ultima interruzione di energia elettrica si è verificata alle 21:00 del 17 luglio 2023 e ancora oggi, mentre scrivo sono le 12:30 del 18 luglio, non è stata risolta. Tante le chiamate al numero verde di Enel distribuzione dai commercianti, notevolmente penalizzati per quest’ultimo blackout che dura da più di 15 ore, e dai cittadini con fragilità, specialmente quelli con patologie respiratorie, che stanno affrontando con grandi difficoltà e sofferenza le alte temperature di questi giorni.

Ancora non è chiaro il motivo per il quale, dopo 15 ore di assenza di energia elettrica, non si riesca a ripristinare la normale erogazione.

Si chiede ad Enel distribuzione e a tutte gli organi interessati di attivarsi per risolvere definitamente la criticità che determina i ripetuti blackout e scongiurare che si possano ripresentare nei giorni a venire.

Questo messaggio è stato inviato ad Enel distribuzione e per conoscenza a Prefetto e Sindaco.

Comitato cittadino “il Mare di Sferracavallo”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.