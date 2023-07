Nei giorni scorsi l’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha deliberato un aumento dello stipendio per i presidenti dei gruppi parlamentari. Secondo questa nuova disposizione, essi riceveranno un’indennità aggiuntiva dalla Camera, equivalente a quella già corrisposta ai presidenti delle commissioni, pari a 2.226,92 euro lordi al mese, ovvero 1.269,34 euro netti. La delibera in questione è la 45/2023. Inoltre, sempre pochi giorni addietro, c’è stato il via libera del consiglio di garanzia del Senato a una delibera che prevede il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori. Si tratta di quelli relativi a prima del 2012 quando, adeguandosi alla riforma pensionistica, è stato deciso che venisse applicato anche ai parlamentari il sistema contributivo e non più retributivo. A tal proposito

Gianfranco Gentile, Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo e Portavoce Cars ( Comitato Amministratori Regione Sicilia) dopo ampia discussione con numerosi colleghi amministratori locali siciliani, dichiara:” Siamo assolutamente contrariati per tali decisioni che, in un delicatissimo momento storico come quello attuale, reputiamo inopportune. Sono stati deliberati aumenti alle già corpose indennità parlamentari ed inoltre il ripristino del calcolo pensionistico sulla base retributiva per chi abbia fatto almeno una legislatura prima del 2012.

Ci saremmo aspettati una maggiore attenzione nei confronti di tutte quelle famiglie in seria difficoltà a causa dell’aumento del costo della vita; infatti l’inflazione alta sta condizionando acquisti, budget familiare e prestiti. Auspichiamo vivamente che tali provvedimenti vengano immediatamente ritirati poiché trattasi di iniziative prive di buon senso che determinerebbero un ulteriore allontanamento della società civile dal mondo della politica.”

