“Avviso pubblico su Contributo di solidarietà una tantum: il ruolo dei Comuni”, questo il titolo del webinar svoltosi questa mattina e organizzato dall’ANCI Sicilia e dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Obiettivo dell’incontro, che ha registrato circa 300 partecipanti, è stato quello di illustrare l’Avviso (art. 28 comma 1, della legge regionale 18 novembre 2024 n. 28 modificato dall’art. 45 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.) e, in particolare, le finalità, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo in favore di famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni dall’entrata in vigore della Legge Regionale 20 novembre 2024 e con Isee inferiore a cinquemila euro.

Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione del segretario generale dell’ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, del Capo di Gabinetto dell’assessore regionale della Famiglia, Rosolino Greco, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Maria Letizia Di Liberti, e del Dirigente del Servizio 7, Guglielmo Reale, è stato affrontato anche il tema della compilazione della scheda a carico dei comuni.

Il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta, che ha aperto i lavori del webinar ha precisato come “ancora una volta la nostra Associazione va incontro alle esigenze e alle richieste dei comuni che, su questo particolare passaggio, hanno la necessità di dare chiarimenti agli utenti sulla documentazione da produrre e sulle modalità concrete per accedere a una misura che va incontro ai cittadini economicamente più in difficoltà”.

“Si è trattato -ha concluso Amenta – di un primo importante confronto rispetto alle attività dei comuni. Molte delle domande poste dagli intervenuti hanno ottenuto risposte chiare ed esaustive e a molte altre verrà data risposta attraverso le FAQ già presenti sul sito del Dipaertimento”.





