La CISL FP Messina ha organizzato per giovedì 8 febbraio un pullman per partecipare con i lavoratori della FARO 85 ad una manifestazione di protesta che si terrà in piazza Ziino, proprio dinanzi alla sede dell’assessorato regionale alla salute. “I lavoratori Faro 85 – spiega il segretario generale Giovanna Bicchieri – ad oggi hanno ricevuto solo promesse, mentre, di contro lavorano gratuitamente da mesi e mesi, al solo scopo di garantire cure assistenziali ai disabili che vivono all’interno della struttura del Don Orione, ormai divenuta la loro casa. Non si possono sfrattare le fragilità con un colpo di maglio. La nostra società ha l’obbligo di garantire non solo un tetto sopra la testa ed un piatto caldo a pranzo ed a cena a coloro che non hanno altre possibilità e in tanti casi una famiglia, bensì una vita sociale adeguata, che per quanto compromessa dalla condizione di disagio in cui vivono, deve essere adeguata al bisogno di vivere in una famiglia ed in condizioni di benessere psicologico e fisico. Non si può impiantare un albero già cresciuto in un territorio sconosciuto – prosegue la Bicchieri – sarebbe come farlo morire. Per questo manifesteremo a piazza Ziino dinanzi all’assessorato, perché adesso vogliamo risposte certe dalla politica regionale, dall’assessore Volo, dalla commissione sanità. Adesso non si può più attendere.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.