La discesa in strada degli agricoltori con i trattori è un fenomeno che si verifica quando gli agricoltori protestano o manifestano, spesso bloccando le strade in modo pacifico con i loro trattori. Queste proteste possono essere scatenate da varie ragioni, come la richiesta di prezzi equi per i loro prodotti, migliori condizioni di lavoro, maggiore sostegno governativo o opposizione a politiche agricole ritenute svantaggiose per la categoria.

Esprimo tutta la vicinanza agli agricoltori che stanno manifestando il loro disagio. In questi anni le politiche europee hanno penalizzato il settore, imponendo vincoli sempre più soffocanti che hanno portato alla riduzione della produzione di cibo e alla chiusura del 30% delle aziende agricole in Italia. Contrastare l’agricoltura significa, non solo mettere sulle nostre tavole prodotti meno controllati e importati da altre parti del mondo, ma anche consegnare il territorio all’abbandono e al rischio idrogeologico.

. È importante riconoscere il ruolo cruciale dell’agricoltura nella nostra società e ascoltare le preoccupazioni degli agricoltori.





Curatolo Leonardo

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.