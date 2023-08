Domani, mercoledì 30 agosto, alle ore 21.15, all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo, il coro e l’orchestra Sheherazade si esibiranno con un programma che spazierà tra il classico, il pop e jazz. Sheherazade è un progetto delle scuole della provincia di Trapani che si sostiene grazie alla tenacia, alla determinazione e alla passione per la musica di giovani musicisti di età compresa tra gli 11 e i 18 anni che rappresentano l’eccellenza musicale sul territorio.

All’orchestra si aggiunge un coro polifonico di appassionati del “bel canto” che supportano l’iniziativa che vede come scuola capofila l’I.C Giovanni XXIII di Paceco.

“I giovani talenti che si esibiranno rappresentano al meglio la scuola della provincia di Trapani ed è per questo che porto avanti con fermezza questo progetto che unisce ben 10 scuole di sei Comuni diversi. I nostri ragazzi meritano di essere valorizzati e che il loro valore venga riconosciuto anche oltre i confini della nostra provincia”, dice la Dirigente Scolastica, Barbara Mineo, ideatrice del progetto

“Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo per il supporto dato all’iniziativa”. Il 2 settembre il coro e l’orchestra Sheherazade si esibiranno al Teatro Giuseppe Di Stefano a Trapani sempre alle ore 21.15. “Grazie per quest’evento all’Ente Luglio Musicale per la concessione di quella meravigliosa cornice che è il teatro Open Air”, conclude la professoressa Barbara Mineo.

