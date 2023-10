Il Gruppo Micologico Siciliano organizza a Palermo dal 13 al 19 novembre prossimi un corso base di micologia alla fine del quale verrà rilasciato l’attestato di frequenza necessario per ottenere il tesserino nominativo per la raccolta dei funghi spontanei in tutta la Sicilia.

Il corso, previsto dalla legge n. 3 del 2006, si svolgerà in orario pomeridiano nei giorni 13,14,15 e 17 novembre presso l’”Università Popolare del tempo libero e dell’educazione permanente” sita in via Principe di Paternò, 192. Si concluderà domenica 19 novembre ottobre con gli esami finali che si svolgeranno dopo l’escursione didattica dedicata al riconoscimento in campo dei funghi.

Le lezioni specifiche saranno tenute dal micologo Livio Torta, docente presso l’Università di Palermo, coadiuvato dai soci esperti del Gruppo Micologico Siciliano. Oltre ad illustrare le caratteristiche delle varie specie, indicando come distinguere gli esemplari commestibili da quelli velenosi mortali e tossici, i docenti approfondiranno la normativa regionale di riferimento per la raccolta funghi. Saranno poi trattati anche i temi della tutela dell’ambiente, dell’ecologia degli ecosistemi in cui crescono i funghi e come approcciarsi correttamente alla montagna, ai luoghi impervi e agli ambienti protetti.

Per info: gruppomicologicosiciliano@gmail.com o +39 375 5292592.

