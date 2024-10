È tutto pronto per accogliere, alle 10 di martedì 29 ottobre al Teatro Massimo, Federico Faggin, il più grande inventore vivente, pronto a incantare i palermitani con la sua rivoluzionaria teoria su “Coscienza e Intelligenza artificiale e naturale”.

Considerata l’eccezionalità di tale appuntamento, piazzetta Bagnasco ha voluto offrire 4 occasioni per affrontare il tema da altrettanti eccelsi punti di osservazione: quelli di un matematico e fisico (Luigi Menna), di un professore di ingegneria robotica (Antonio Chella), di un professore di filosofia (Vincenzo Lima) e di una neurochirurga (Marika Tutino). A interagire con gli ospiti sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, la realtà che promuove e cura gli eventi in una delle piazzette della città in cui la cultura anima e dà fondamenta alla comunità.

Con Antonio Chella, alle 18 di venerdì 11 Ottobre, la riflessione sarà su come interagiscono “coscienza e intelligenza artificiale” e il punto di vista sarà, appunto, quello di un ingegnere robotico, professore ordinario di Intelligenza Artificiale e Robotica all’Università di Palermo e direttore del Laboratorio di Robotica del Dipartimento di Ingegneria.

ANTONIO CHELLA

È Honorary Professor in Machine Learning and Optimisation presso la Scuola di Informatica dell’Università di Manchester, Regno Unito. È membro dell’Accademia Nazionale Italiana di Scienze, Lettere e Arti di Palermo, e ha ricevuto la James S. Albus Medal della Società Scientifica BICA (Biologically Inspired Cognitive Architectures) per alti contributi scientifici. Coordina progetti di ricerca italiani, europei e degli Stati Uniti. È autore di più di 200 pubblicazioni nei settori della robotica e dell’intelligenza artificiale. Le attività di ricerca scientifica del prof. Chella sono state oggetto di articoli e interviste apparse su riviste e quotidiani nazionali e internazionali, tra cui il Corriere della Sera, Repubblica, The Guardian, The New York Times





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.