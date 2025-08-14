Durante una recente intervista al podcast BerAlive, Cosmary Fasanelli è tornata, seppur con eleganza, su una vecchia vicenda che ancora oggi sembra far discutere: la sfida con Virginia Vorraro nel programma Amici che le aveva permesso di aggiudicarsi il banco. A distanza di tre anni, la Fasanelli ha deciso di replicare alle frecciatine e ai commenti al vetriolo che, nel tempo, Virginia ha continuato a lanciare pubblicamente, contestando l’esito della competizione e definendolo “non meritocratico”. Nel corso del podcast, Cosmary ha espresso il proprio punto di vista, sottolineando quanto sia inutile continuare a riaprire una polemica tanto datata e invitando Virginia (che preferisce non nominare) a guardare dentro sé stessa prima di additare gli altri. Una presa di posizione chiara e diretta, quella di Cosmary, che ha scelto finora di non alimentare tensioni, ma che ora, di fronte alla continua insistenza, ha deciso di esprimersi con maturità e lucidità. Il futuro ha comunque sorriso a entrambe: Cosmary è diventata velina di Striscia la Notizia mentre Virginia ha trovato la sua strada entrando nel corpo di ballo di Ciao Darwin (abbandonando di fatto anche lei la danza classica). Chissà, magari prima o poi le due ex concorrenti si ritroveranno di nuovo faccia a faccia nello stesso programma. Intanto, il video della dichiarazione di Cosmary su TikTok ha già totalizzato 1 milione di visualizzazioni, confermando l’interesse del pubblico per le loro vicende anche a distanza di anni. Insomma la sfida continua!

Luogo: ROMA, ROMA, LAZIO

