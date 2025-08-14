







Un’ordinanza sindacale e misure straordinarie di sicurezza è l’effetto delle decisioni della Giunta comunale di Trabia presieduta dal Sindaco,il Dr. Francesco Bondi. “In occasione della notte di Ferragosto, stiamo adottando provvedimenti speciali – dice il Sindaco della cittadina marinara-per garantire divertimento in sicurezza tra il 14 e 15 agosto. Misure straordinarie sul litorale Trabia – San Nicola l’Arena con divieto di vendita, il trasporto e l’introduzione in spiaggia di bottiglie e contenitori di vetro.Vietato montare tende o accampamenti. Vietato accendere fuochi o falò.

-Divieto di sosta su SS113 (tratto Piani 8 – inizio San Nicola l’Arena) dalle ore 20:00 alle 24:00″.

Anche i divieto per la sicurezza delle persone.

“Infatti è vietata la vendita, il trasporto e l’asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro. Consentita solo la mescita in bicchieri di plastica.

Inoltre è vietato il possesso di bottiglie di vetro nelle aree interessate e la chiusura obbligatoria dei distributori automatici alle ore 24:00″.

La notte di ferragosto è simbolo anche di musica ed eventi.

“Su questo – aggiunge Bondi- deroga temporanea ai limiti di emissione sonora per attività musicali in spazi aperti, esempio karaoke fino alle ore 1 del 15 agosto. Le misure hanno lo scopo di garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela dell’ambiente durante i festeggiamenti”.

