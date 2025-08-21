L’ On.Vittorio Craxi ,Ex Sottosegretario agli Esteri e figlio dello statista Socialista Bettino ,ha rilasciato una dichiarazione in merito al decesso dell’ Ex Presidente della Provincia Francesco Musotto.





“L’ On.Francesco Musotto apparteneva ad una famiglia socialista da diversi lustri.É stata una personalità politica siciliana illustre ed un togato eccellente ,Ha combattuto le sue battaglie politiche e battaglie per difendere se stesso da accuse infamanti che sono state escluse da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel 1998,lo ricordo con affetto nel giorno della sua scomparsa”

