Tanto dolore a Palermo per la morte di Salvatore Leone, 57 anni, deceduto dopo essere precipitato dal terrazzo di una palazzina mentre si trovava in vacanza a Caltabellotta (Agrigento)

Il malore e la caduta, lutto a Palermo per Salvatore Leone

La vittima, un ex agente di pubblica sicurezza, si trovava in vacanza assieme ad alcuni amici. Si sarebbe affacciato dal terrazzo per fumare una sigaretta e poco dopo sarebbe precipitato dalla palazzina a due piani. Per il 57enne non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l’ospedale di Sciacca. L’ipotesi è che possa aver avuto un malore fatale, che avrebbe provocato la caduta.

Il cordoglio

A Palermo sono tantissimi i messaggi di cordoglio per l’ex agente, molto conosciuto e stimato. “Villa Tasca ha perso un altro dei suoi figli. Nelle scorse ore è venuto a mancare Salvatore Leone, 57 anni, deceduto a Caltabellotta dopo essere precipitato da un terrazzo al secondo piano. Esprimiamo vicinanza ai familiari di questo nostro fratello”, si legge nel post di una pagina dedicata al quartiere di Villa Tasca.

Innumerevoli i messaggi sconvolti di amici, conoscenti e concittadini: “Che tragedia”, “Che disgrazia”, “Che strana la vita, vai in vacanza e il divertimento si trasforma in tragedia”.