L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo ha organizzato un incontro presso “Le Terrazze” di Mondello. L’appuntamento è fissato per oggi mercoledì 8 gennaio alle 18:00 e vedrà la partecipazione del Presidente della Regione, Renato Schifani. Un’occasione informale per scambiarsi gli auguri e fare il punto sulle prospettive di crescita e sviluppo del territorio.

“Questo incontro vuole essere un momento di condivisione e dialogo, un’occasione per scambiarci gli auguri e guardare insieme al futuro della nostra regione con fiducia e determinazione,” ha dichiarato Tamajo, anticipando il clima dell’iniziativa.

L’assessore ha poi aggiunto: “La presenza del Presidente Renato Schifani è un segnale importante di vicinanza alle istituzioni e ai cittadini. È anche un’opportunità per rafforzare il nostro impegno verso il territorio e le sue potenzialità.”

L’incontro servirà anche a tracciare un bilancio dei traguardi raggiunti e a delineare le priorità per il nuovo anno. “Abbiamo tanti progetti in cantiere – ha sottolineato Tamajo – e vogliamo che il 2025 sia un anno di crescita e sviluppo per Palermo e per tutta la Sicilia. Eventi come questo ci ricordano quanto sia fondamentale fare squadra e lavorare insieme per il bene comune.”

L’evento si terrà presso Viale Regina Elena 37/39 a Mondello.

Luogo: Le Terrazze di Mondello, Viale Regina Elena Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/01/2025

Data Fine: 08/01/2025

Ora: 18:00

Artista: Schifani e Tamajo incontrano i cittadini

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.