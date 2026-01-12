



Palermo 10 gennaio 2026 – Le scriventi organizzazioni sindacali, Slc Cgil Fistel Cisl Uilcom Uil e Fials Cisal, insieme ai lavoratori della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, invitano i rappresentanti degli organi di stampa a partecipare alla conferenza stampa che si terrà mercoledì 14 gennaio, ore 14.30 presso l’Hotel Politeama, in Piazza Ruggero Settimo, 15. L’incontro ha l’obiettivo di fare piena luce sulla grave e perdurante situazione di crisi che da troppo tempo coinvolge la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con particolare riferimento alla gestione commissariale che si è susseguita negli ultimi anni. A fronte delle numerose richieste rimaste prive di riscontro e della totale assenza di un reale confronto con l’attuale governance, le scriventi organizzazioni sindacali ritengono indispensabile chiarire una serie di criticità che stanno seriamente mettendo a rischio la sopravvivenza stessa della Fondazione. Da molti mesi, infatti, la gestione commissariale manifesta un atteggiamento indisponente e provocatorio, caratterizzato da scarsa informativa e totale assenza di una visione progettuale. Tra le principali problematiche denunciate si segnalano: l’assenza di un Consiglio di Amministrazione, che consente al Commissario di accentrare tutti i poteri in un’unica figura, compromettendo i principi di democraticità; la mancata nomina di un Sovrintendente e di un Direttore Artistico, figure fondamentali per il corretto funzionamento della Fondazione. In luogo del Direttore Artistico opera attualmente un Consulente Artistico, retribuito in misura quasi equivalente ma privo di qualsiasi responsabilità sulla gestione artistica quotidiana della Fondazione, con un incarico limitato esclusivamente alla predisposizione della stagione concertistica. Tale assetto priva la Fondazione di una guida artistica stabile, autorevole e continuativa. L’affidamento della gestione complessiva a un Coordinatore Artistico, formalmente inquadrato come maestro collaboratore ma di fatto adibito allo svolgimento di tutt’altre mansioni, comprese quelle di coordinamento dell’area artistica. Per tale figura, le scriventi organizzazioni sindacali hanno per anni richiesto chiarimenti in merito al ruolo ricoperto all’interno della Fondazione, ai titoli posseduti al momento dell’assunzione, all’inquadramento contrattuale e a numerosi ulteriori aspetti rimasti privi di risposta, dando luogo a ombre e criticità mai chiarite. La presenza di un Consulente del Lavoro esterno e di un legale nelle riunioni sindacali, in sostituzione delle figure previste dallo Statuto della Fondazione, con una evidente e inaccettabile forzatura dei ruoli istituzionali.

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana appare oggi priva di una guida chiara e di prospettive certe: i lavoratori sono privati di interlocutori competenti e autorevoli, mentre la Fondazione risulta sprovvista di una direzione artistica e gestionale stabile. Tale situazione produce gravi ricadute sulla qualità dell’offerta musicale, sulla tenuta economica e sulla tutela di uno dei più importanti patrimoni culturali della Sicilia. Nel corso della conferenza stampa verranno illustrate le principali criticità sopra evidenziate, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un intervento immediato da parte delle autorità competenti. La cultura musicale siciliana merita tutela, rispetto e rilancio, non abbandono. Le organizzazioni sindacali invitano pertanto tutti i giornalisti e i rappresentanti degli organi di stampa a partecipare, per raccogliere informazioni e dare voce a una vicenda che non può più essere ignorata.





