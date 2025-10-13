Il cuore non è l’unico organo a rischio quando si parla di malattie cardiovascolari. Anche le coronarie e grandi vasi come l’aorta possono essere colpiti da patologie complesse, che richiedono una diagnosi accurata e il lavoro congiunto di diversi specialisti.

Proprio a questo è dedicato il corso di formazione “Non solo coronarie: approccio multidisciplinare alla malattia ateromasica, coronarica e aortica”, in programma il 16 e 17 ottobre al Policlinico “Rodolico” di Catania, nell’Aula della Cardiologia dell’edificio 8.

L’iniziativa è promossa dall’Unità Operativa di Radiologia del C.A.S.T. (Centro di Alte Specialità e Trapianti) diretta da Orazio Garretto insieme alle Unità Operative Complesse di Cardiologia diretta da Davide Capodanno, Cardiochirurgia diretta da Salvatore Lentini e di Chirurgia Vascolare diretta da Pierfrancesco Veroux.





Il corso, che si svolge in sezioni teoriche e pratiche, vuole mettere in evidenza quanto sia importante oggi la collaborazione tra radiologi, cardiologi, cardiochirurghi e chirurghi vascolari nel trattare le malattie del cuore e dei grandi vasi. Grazie all’evoluzione delle tecnologie, esami come la coronaro-TC e la risonanza magnetica cardiaca permettono diagnosi sempre più precise e tempestive, anche in situazioni d’urgenza come il dolore toracico acuto.

L’obiettivo dell’incontro è anche formare e aggiornare i radiologi su questi strumenti e sull’approccio integrato alla diagnosi, sempre più centrale nella pratica clinica quotidiana.





Il corso, giunto alla seconda edizione, nasce dalla forte richiesta da parte dei professionisti di approfondire questo settore in crescita. Dal 2021, infatti, il Policlinico Rodolico ha attivato un’area dedicata alla radiologia cardiovascolare, che si occupa quasi esclusivamente di esami specialistici richiesti da Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare e Pronto Soccorso.

Grazie ad apparecchiature di ultima generazione e a una collaborazione stretta tra i reparti, questa struttura è oggi un punto di riferimento regionale per lo studio delle malattie del cuore e dei vasi con metodiche non invasive.

