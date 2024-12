CATANIA – Il giorno più atteso dagli atleti del Cus Cus Catania Basket, formazione di basket in carrozzina del Centro universitario sportivo etneo, è arrivato! Domenica 8 dicembre, alle 13.00, i cestiti ospiteranno al PalaCus gli atleti della società sportiva Santa Lucia Roma. La formazione cusina milita per l’11° anno consecutivo nel campionato nazionale di serie B.

Debutto casalingo per i ragazzi di coach Gabriella Di Piazza, che sa anche di esordio stagionale, visto che la prima giornata del campionato (prevista il 23 novembre scorso) è stata rinviata al prossimo 23 febbraio per esigenze di calendarizzazione della squadra avversaria.

La squadra cusina reduce dalla doppia trasferta a Pontecagnano (Salerno) e a Ladispoli (Roma), ha infatti esordito disputando la 2° giornata. I cestisti impegnati nel lungo campionato sono il frutto di un progetto etico, sociale e sportivo avviato dieci anni fa. La squadra rappresenta infatti il CUS Catania per la disciplina paralimpica del basket in carrozzina.

IL PROGETTO CUS CUS CATANIA BASKET

Il progetto Cus Cus Catania Basket nasce nel 2013 per l’intuizione e la volontà di Elide La Scala, fisiatra dell’Unità Spinale dell’Ospedale “Cannizzaro”, ideatrice di questa iniziativa pionieristica. L’idea di formare una squadra di basket in carrozzina, la prima della Sicilia orientale, nasce dall’esigenza di consentire ai vari atleti partecipanti di coniugare riabilitazione e agonismo a pari livello e con pari impegno. Sin dagli albori l’Università degli Studi di Catania ha creduto fortemente nella valenza sociale del progetto, sostenendolo concretamente con il CInAP (Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata), grazie all’apporto dell’ex presidente, prof. Massimo Oliveri consigliere della sezione.

La parola chiave del Cus Cus Catania basket è inclusione attraverso lo sport. Anche quest’anno il ruolo di head coach è ricoperto da Gabriella Di Piazza, allenatrice di serie A e formatrice nazionale, che ha aderito al progetto con entusiasmo (sin dalla stagione agonistica 2016/2017), dando un sensibile contributo al movimento del basket in carrozzina siciliano.

Lo staff del Cus Cus Catania Basket è formato da componenti di alta professionalità: il tecnico in seconda è Ilenia Bulla, ex cestita da anni tra le fila del Cus Cus; Roberta Zito, terapista presso l’Unità Spinale dell’Ospedale Cannizzaro di Catania è il “meccanico” della squadra.

A guidare i ragazzi in campo quest’anno nel ruolo di capitano, sarà Angelo Fonte, tra gli atleti che hanno contribuito alla creazione della squadra (insieme a Giuseppe Garraffo, Massimo Chillemi e Alfio Scuderi).

Appuntamento, dunque, domenica 8 dicembre al PalaCus della Cittadella universitaria di Catania, per tifare e sostenere i cestisti del Cus Cus Catania Basket. Fischio di inizio ore 13.00.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.