Ultima giornata oggi, sabato 24 ottobre 2026, della XII edizione del Festival delle Letterature Migranti, in corso dal 21 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa, dedicata al tema “Felicità”. Un finale con grandi nomi nazionali e internazionali e l’anteprima assoluta dello spettacolo teatrale Ada e Piero ispirato alle figure di Ada Prospero e Piero Gobetti e prodotto nell’ambito della Gobettiana rassegna creata per il centenario dalla morte di Gobetti e che andrà avanti nelle prossime edizioni.

Tra gli autori di maggior rilievo: Fabio Geda (Cre.Zi. Plus ore 17 :00) che ha scelto FLM come prima tappa al centro-sud per la presentazione dell’ultimo romanzo appena arrivato in libreria, Cencio (Einaudi). Torinese con una lunga esperienza come educatore, Geda è autore di romanzi di grande successo come Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani, Anime scalze e Nel mare ci sono i coccodrilli, tradotto in decine di paesi.

Alle 18:00 sempre al Cre. Zi. Plus, un giovane talento della letteratura internazionale: la scrittrice groenlandese Niviaq Korneliussen, vincitrice del prestigioso Premio del Consiglio Nordico nel 2022 che offre un ritratto crudo e autentico della giovane generazione groenlandese nei due romanzi La Valle dei Fiori e Una notte a Nuuk (Iperborea). In un reading che è anche conversazione con la traduttrice Francesca Turri, tra letture in originale e in traduzione. Introduce Eva Valvo, curatrice della sezione Lost (and Found) in translation.

Alle 19:00 altri due incontri da segnalare: un approfondimento sul giornalismo investigativo internazionale con Elena Testi, reporter de La 7, dedicato ai finanziamenti dell’estrema destra israeliana e alla tutela dei giornalisti – incontro che si tiene alla sede di Assostampa, accreditato dall’Odg ai fini della formazione continua -; e la presentazione di Parla Zarathustra (Iperborea) di Kader Abdolah, un viaggio nelle radici della spiritualità persiana. Nato in Iran nel 1954 e rifugiato politico nei Paesi Bassi dal 1988, Abdolah scrive in olandese ed è da anni un ponte tra Oriente e Occidente. È autore di romanzi tradotti in tutto il mondo, tra cui La casa della moschea.

Aprono e chiudono la giornata due eventi in memoria di grandi pensatori e autori del passato: alle ore 11:00 al Cre.Zi, Plus, di Goffredo Fofi scomparso lo scorso anno. Momento di riflessione affidato a Gilda Terranova ed Emiliano Morreale e organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo. Alle 20, invece, l’anteprima assoluta di Ada e Piero, testo teatrale originale di Davide Camarrone allo Spazio Marceau (con repliche alle 21:30 e alle 22,30) dedicato al rapporto tra Ada Prospero e Piero Gobetti, alla resistenza al fascismo e al valore dell’impegno delle giovani generazioni. La regia è di Gaspare Maria Galbo con la consulenza artistica di Giuseppe Cutino, direttore artistico della sezione Teatro di FLM. Sul palco: i giovani attori di Teatro Lab: Fiammetta Urso e Massimiliano Marinaro.

Gli altri appuntamenti della giornata: alle 11:00 all’Istituto Gramsci, Grace Fainelli racconta il suo testo, Decolonizzare lo sguardo (Eris). Letture a cura di Giulia Brancato. Alle 11:30 all’Institut Français, Peter Ciaccio e Alfonso Geraci riflettono sul rapporto tra fede, Riforma protestante e ricerca della felicità. A mezzogiorno al Cre.Zi. Plus Giampiero Cannella presenta La cultura di destra non esiste (Serradifalco Editore) affrontando il rapporto tra cultura, politica e pluralismo. Alle 12:30 all’Institut Français Anna Voltaggio racconta il suo romanzo La santa degli altri (Neri Pozza), una storia ambientata a Palermo che esplora legami familiari, fede ed emancipazione. Infine, alle 20:00 al Cre. Zi. Plus Widad Tamimi presenta Dal fiume al mare. Storia della mia famiglia divisa tra due popoli (Feltrinelli), in dialogo con Fabrizio Piazza e Giovanna Pancucci. Racconto autobiografico e familiare che intreccia le storie palestinese ed ebraica, affrontando i temi dell’esilio, della memoria e della riconciliazione.





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