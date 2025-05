Sbarca ufficialmente sul mercato “Come costruire il tuo equilibrio aziendale – Il Metodo CFO in tasKa®”, il nuovo libro di Giuseppe Madoglio, dottore commercialista palermitano, imprenditore e specialista in finanza d’impresa da oltre trent’anni.

La prima presentazione ufficiale si terrà oggi alle ore 14.30 presso il prestigioso Grand Hotel Vanvitelli di Caserta, nell’ambito di un evento organizzato da MBS Campania dei Fratelli Giordano & Partners, la prima scuola di management per imprenditori del territorio, Partner OSM™ – Open Source Management, dove lo stesso Madoglio è formatore.

Il volume è un manuale operativo, un percorso strategico e concreto per trasformare il caos dei numeri in direzione aziendale. Pensato per chi guida un’impresa e spesso si sente bloccato da bilanci, flussi di cassa e pianificazione, il libro propone un approccio semplice, umano e personalizzato, attraverso il metodo originale CFO in tasKa®, già applicato con successo in numerose aziende italiane.





«Oggi più che mai, l’imprenditore ha bisogno di strumenti chiari per navigare nel cambiamento. Questo libro nasce per dare libertà: libertà di decidere, crescere, prosperare», spiega Giuseppe Madoglio.

L’obiettivo è ambizioso ma concreto: aiutare ogni imprenditore a costruire un equilibrio tra solidità finanziaria e benessere organizzativo, abbandonando l’improvvisazione e scegliendo la strategia.

Per il primo mese, le prime copie del libro saranno disponibili gratuitamente sul sito ufficiale www.giuseppemadoglio.it. A breve sarà acquistabile anche su tutte le principali librerie online.

Luogo: Hotel Vanvitelli, Viale Carlo III, 81100 San Marco Evangelista CE, CASERTA, CASERTA, CAMPANIA

