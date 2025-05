Code chilometriche sulla Siracusa-Catania per via di alcuni lavori tra gli svincoli di Priolo Sud e Priolo Cava Sorciaro in direzione Catania e quello tra Melilli e Priolo in direzione Siracusa. Interventi non annunciati che riguardano la dismissione di cavi elettrici e che proseguiranno fino alle 18 di oggi per poi riprendere dalle 7 del mattino.

Le proteste degli automobilisti

Tantissimi automobilisti hanno lanciato un tam tam di protesta sui social per via di questi lavori e soprattutto per la mancanza di informazione e di alternative. Tra coloro rimasti in coda anche il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, che prende di mira il Cas. “La Polizia Stradale parla di almeno altri 10 km di coda fino a Priolo-Melilli” riferisce il deputato Ars.

“Quando si avviano dei lavori, prima di chiudere le corsie, è indispensabile – dice il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso – prevedere delle alternative valide. Siamo nel 2025: questi disagi non sono più tollerabili. Parliamo di cittadini che devono andare a lavorare, prendere un aereo, raggiungere un ospedale” .

Convocare presidente del Cas

“Non possiamo permettere che la cattiva gestione delle infrastrutture continui a danneggiare la vita quotidiana delle persone. Chiederò la convocazione del Presidente del CAS in Commissione: è ora che qualcuno risponda” chiosa Gennuso che, in un’altra occasione, prese di mira il Cas, in occasione della vicenda del viadotto in prossimità dello svincolo di Avola della Siracusa-Gela, rimasto chiuso per dei controlli sulla sua staticità.