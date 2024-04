“Da solo”, è questo il titolo della nuova opera del palermitano Francesco Sebastian Grasso. Lo scrittore emergente, dopo aver pubblicato le sue prime opere nel 2023, si appresta all’uscita del suo terzo lavoro che sarà disponibile in formato e-book. Il giovane autore ha inserito molti rimandi alla sua amata terra in questa raccolta di racconti e poesie autobiografiche. Dopo aver vinto il concorso “Segreti toscani 2024” ed essersi classificato secondo al “Premio Navarro 2023”, il giovane artista siciliano vuole continuare a stupire per portare in alto il nome della sua amata Sicilia.









Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.