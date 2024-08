Da lunedì 26 agosto, alle ore 18.15, inizia da Zo Centro culture contemporanee di Catania, piazzale Chinnici , 6, l’edizione 2024 del Festival del teatro per l’infanzia “Incanti Fest”, 6 spettacoli diversi, divertenti che faranno sorridere, ma anche riflettere. Questa kermesse è organizzata da ‘La Casa di Creta Teatro per le nuove generazioni’ e da Zo- Centro culture contemporanee ospiterà compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. Il primo titolo in cartellone è “Eccomi”, prodotto da La Casa di Creta, scritto e diretto da Antonella Caldarella, con musiche di Andrea Cable.

La Caldarella ha pensato questa rappresentazione teatrale per la primissima infanzia (bambini da 18 mesi in poi e per i loro genitori), un lavoro in cui il linguaggio scenico prevede poche parole, ma un lavoro ricercato sul linguaggio corporeo e sulle sonorità non-verbali. Il contrasto fisico che c’è tra i protagonisti Alessandro Caruso e Silvia Oteri favorisce una performance clownesca e poetica, visiva e corporea. Un uomo riceve un pacco, un regalo con sorpresa che gli scombussolerà la vita. Cosa ci sarà mai dentro il pacco? Una bambina! Sì, è diventato improvvisamente papà!

“Eccomi!” lei grida, saltandoli addosso. “Aiuto!” pensa il Papà, spaventato e felice. Ma la curiosità e la voglia di scoprire il mondo del suo nuovo ‘regalo’ lo trascinerà e, tra mille giochi e clownerie, pian piano gli ricorderà come meravigliarsi dinanzi al mondo.

Antonella Caldarella, autrice e regista sottolinea che “È uno spettacolo dedicato a tutti, con un’attenzione particolare per i ‘papà’ e per tutti coloro che hanno vissuto l’arrivo di un esserino che sconvolgerà la vita. Sarà una bomba d’energia che vi regalerà sorrisi e risate. L’ho pensato per i bambini da 1 anno in poi, ma se i vostri figli hanno dai 6 agli 8 anni portateli a teatro ugualmente perché il teatro fa bene all’anima!”.

Una settimana intensa, piena di appuntamenti. Il 28 agosto sarà la volta di “Lulù e il suo mondo magico” della compagnia teatrale Teatro Blu; il 31 agosto andrà in scena ‘Hello!’ della compagnia La Casa di Creta; settembre, invece, inizia con la rappresentazione di ‘Hans e Gretel’, prodotta da la Casa di Creta; il 4 settembre la “La Botte e il cilindro” si esibirà con ‘Filastrocche in cielo, in terra e in Mare’ e infine, il 6 settembre la compagnia pugliese Molino d’arte si esibirà in ‘Cappuccetto bambina impertinente”. Un cartellone ricco, pieno di fantasia! Vi aspettiamo!

