Il Comune di Giarre conferma la propria attenzione per la cultura aderendo alla rete internazionale delle Città Educative, progetto che promuove lo sviluppo formativo e civile attraverso l’arte, l’educazione e la cittadinanza attiva. In questo contesto si inserisce la rassegna ‘Giarre – Città Educativa’, in programma dal 19 dicembre al 14 gennaio, un ciclo di appuntamenti che coniuga divulgazione, valorizzazione del patrimonio musicale e promozione dei giovani talenti, coinvolgendo importanti personalità del mondo culturale italiano e offrendo alla comunità un percorso di crescita civile e formativa.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Giarre e dell’Istituto Culturale Musicale Italiano ‘A. Scarlatti’ ed è sostenuta dalla Città Metropolitana di Catania nell’ambito della rete delle Città Educative Europee.





“Siamo lieti di rinnovare questa rassegna, che è prima di tutto un invito alla riflessione e alla riscoperta del valore educativo della cultura, soprattutto per le nuove generazioni – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Santonoceto – Musica e arte sono strumenti fondamentali di crescita personale e Giarre, Città delle Scuole, ha scelto di aderire al protocollo internazionale delle Città Educative proprio per rafforzare e qualificare l’offerta formativa.

L’obiettivo è stimolare curiosità, apprendimento e talento, intercettando anche le vocazioni artistiche meno evidenti. In questa visione si inserisce anche l’attivazione del Liceo musicale e coreutico del Liceo Amari, un risultato atteso da anni dalla comunità e finalmente realizzato sotto questa amministrazione. Un traguardo importante – conclude – che consente ai ragazzi del comprensorio di formarsi senza essere costretti a spostamenti gravosi verso Catania o Messina, con evidenti benefici anche sul piano sociale ed economico per le famiglie”.





La rassegna si aprirà il 19 dicembre presso la Sala del Municipio di Giarre con due momenti di particolare rilievo nell’ambito dell’Anno Belliniano: alle ore 10.30 si terrà la conferenza ‘Gli Inediti Belliniani’, evento dedicato a Catania e alla sua Area Metropolitana, a cura del Dott. Nicolò Fiorenza, Ispettore Regionale dei Beni Culturali e promotore culturale del Conservatorio di Palermo, con la partecipazione straordinaria del soprano Sonia Fortunato. L’incontro, rivolto in particolare alle scuole del territorio, offrirà la presentazione di materiali rari e inediti legati a Vincenzo Bellini, frutto di un lungo lavoro di ricerca musicologica e archivistica, arricchito da interventi musicali che valorizzano il legame tra parola e musica. “Portare alla luce gli inediti belliniani significa restituire voce a una parte ancora poco conosciuta del nostro patrimonio musicale – spiega Nicolò Fiorenza – e farlo in un contesto educativo come questo, rivolto soprattutto ai giovani, rappresenta un atto di responsabilità culturale e un investimento sul futuro della memoria e dell’identità siciliana”.





Il 29 dicembre, nella Chiesa Madre di Giarre, a partire dalle ore 19.00, si terrà il secondo appuntamento: ‘I concerti per tastiera di J.S. Bach’ con l’Orchestra Sinfonica Italiana e un cast di pianisti di assoluto rilievo composto da Vincenzo Balzani, Andrea Bacchetti, Gianfranco Pappalardo Fiumara, Giulio Potenza, Gianluca Badon, Giuseppe Grippi, Ludovica Franco e Modesto Picci. Il 30 dicembre, nella Sala del Municipio, alle ore 19.00, spazio al concerto ‘Da J.S. Bach a G. Gershwin’ con il maestro Vincenzo Balzani, in un percorso musicale che attraversa la polifonia barocca e le sonorità del Novecento. Il 10 e l’11 gennaio 2026, sempre nella Sala del Municipio, alle ore 19.00, si esibiranno i vincitori del Concorso Musicale ‘Regina Margherita’, un modo per offrire visibilità e opportunità espressive ai giovani talenti italiani.





Infine, il 14 gennaio la rassegna si concluderà con il recital ‘La voce del violoncello’, affidato al violoncellista Cristian Barraco, dedicato alla profondità e all’intensità del repertorio per questo strumento. La direzione artistica dell’intera manifestazione è affidata al Maestro Gianfranco Pappalardo Fiumara. “Giarre – Città Educativa non è soltanto una rassegna di concerti e incontri – dichiara Pappalardo Fiumara – ma un progetto culturale che mette al centro la formazione, la condivisione del sapere e il dialogo tra generazioni. La musica diventa strumento educativo, linguaggio universale e occasione di crescita civile. È questo lo spirito con cui abbiamo costruito un programma di respiro europeo, capace di unire eccellenza artistica e valore pedagogico”.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

