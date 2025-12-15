L’intenso e appassionato musical “Il gatto con gli stivali” con la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina arriva a Catania e Palermo ad inizio 2026. Si tratta di uno spettacolo che unisce danza e teatro, rivolto a tutta la famiglia con canzoni originali, scenografie spettacolari, coreografie mozzafiato, dove non mancheranno anche alcuni momenti comici. Lo show è previsto sabato 31 gennaio al Teatro Metropolitan con inizio alle ore 21:00 e domenica 1 febbraio al teatro Golden di Palermo con inizio alle ore 18:00.

La produzione è di Ema Entertainment e la distribuzione della Rb Spettacoli di Riccardo Bianciotti e della Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.





Il musical è tratto dalla favola di Charles Perrault “Le Chat Botté” e si svolgerà in due atti. Il Gatto con gli Stivali è un classico fiabesco rinnovato, una delle storie più amate e riconosciute universalmente. In un piccolo villaggio, un giovane mugnaio si ritrova senza speranze e senza prospettive, fino a quando eredita un compagno molto speciale: un Gatto con gli Stivali. Ma questo non è un gatto qualunque: è astuto, carismatico e ha un piano ambizioso per cambiare la vita del suo padrone. Grazie agli stivali e alla sua ingegnosità, Gatto decide di trasformare il giovane mugnaio nel ‘Marchese di Carabas’, un titolo nobile che attirerà l’attenzione del Re e della sua bellissima figlia, la Principessa. Con scene che mescolano momenti di grande tensione ad episodi divertenti e bizzarri, il musical segue il viaggio del Gatto mentre affronta un potente Orco, i cortigiani sospettosi del Re e persino le proprie paure. La conclusione non sarà solo un lieto fine, ma anche una celebrazione del coraggio, dell’amore e della lealtà.





Questo musical è una combinazione unica di avventura, mistero e comicità, con personaggi vivaci e una trama che esplora la forza della determinazione e il valore della verità. Le musiche e i testi, curati da Emiliano Branda, accompagnano ogni momento, creando un’atmosfera affascinante, misteriosa e divertente. La regia di Tony Bottazzi e le coreografie di Nikolette Prok arricchiscono ulteriormente lo spettacolo, aggiungendo dinamismo e magia alla narrazione, con movimenti e scene che incantano il pubblico. Sul palco si alterneranno 10 ballerini, 2 acrobati e 7 performer. Grazie alla straordinaria partecipazione della star di Ballando con le Stelle Anastasia Kuzmina, la magia della danza e del teatro raggiunge il suo massimo splendore. Un viaggio tra sogno e avventura, dove ogni scena è pensata come un fotogramma di un film, per far vivere al pubblico la magia.



