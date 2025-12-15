Il Presidio Ospedaliero SS. Salvatore di Mistretta, gestito dall’ASP di Messina e convenzionato per alcune discipline con la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, ha raggiunto un risultato di assoluto rilievo: l’Unità di Urologia, uno dei reparti gestiti in convenzione, risulta il primo centro in Sicilia per la cura dell’ipertrofia prostatica benigna (prostatectomia). Il dato emerge dal Programma Nazionale Esiti (PNE-2025) elaborato da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).





Nel 2024 l’equipe di Urologia ha eseguito 227 interventi di prostatectomia, segnando un importante incremento rispetto ai 90 interventi effettuati nel 2023. L’ipertrofia prostatica benigna è una patologia molto diffusa: in Italia oltre 6 milioni di uomini over 50 ne soffrono, con incidenza in aumento progressivo dopo i 50 anni. “I dati Agenas – ha evidenziato il Direttore Generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, esprimendo apprezzamento per l’equipe di Urologia – certificano ulteriormente il buon lavoro sin qui fatto per fornire una sanità di eccellenza ai nostri pazienti. Un così alto volume di casi trattati – ha aggiunto – ci permette, inoltre, di garantire una maggiore qualità e sicurezza delle cure.

Ancora un attestato alla bontà della convenzione stipulata con la Fondazione Giglio di Cefalù”. L’Urologia, è guidata da Francesco Curto e Salvatore Biancorosso e ha un’equipe composta dai dottori Giuseppe Coraci, Sonia Agiato, Andrea Alberti, Alessandro Guercio, Maria Karydi, Andrea Liaci, Piero Mannone, Mirko Pinelli.



