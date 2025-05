CATANIA 1 MAGGIO 2025 – È stato un trionfo di sport, partecipazione e solidarietà la “Di Corsa per Telethon”, VIII edizione della 10 Km. su strada (bronze label gara nazionale Fidal) disputata a Catania su un circuito cittadino con partenza ed arrivo in Piazza Università. A imporsi, al termine di una gara avvincente e partecipata valida quale seconda tappa del circuito internazionale di corsa su strada Running Sicily-Coppa PackItalia, sono stati Davide Salvati tra gli uomini e Patrizia Strazzeri tra le donne.

Il trentunenne atleta della Podistica Messina ha trionfato con il tempo di 34:48, davanti a Paolo Scimonello della Polisportiva Atletica Hybala staccato di 1:47 (36:35 il suo tempo) e Adriano Abbisogni della Trinacria Palermo, terzo in 36:42.

Più combattuta la gara femminile con Patrizia Strazzeri della Scuola Atletica Leggera Catania che alla fine con il crono di 42:55 ha avuto la meglio sulla giapponese della Catania Running Club, Mika Iwaguchi, staccata di 57 secondi sul traguardo di Piazza Università. Terza in 45:26 Angela Susino della Scuola di Atletica Leggera Catania.

Oltre al traguardo sui 10 Km., la VIII Di Corsa per Telethon, organizzata dalla ASD Scuola di Atletica Leggera Catania, è andata in scena anche una non competitiva sulla stessa distanza ed una sui 2 Km.

“Siamo pienamente soddisfatti dell’ottava edizione della ‘Di Corsa per Telethon’, una manifestazione che unisce sport, solidarietà e partecipazione – ha detto Giuseppe Sciuto, organizzatore della corsa – la presenza di tanti atleti e appassionati, unita alla generosità del pubblico, conferma quanto sia forte il legame tra la corsa e il sostegno alla ricerca scientifica. Complimenti a Davide Salvati e Patrizia Strazzeri per le splendide vittorie su un percorso tecnico e partecipato”.

Dopo la Lifestar Malta Marathon dello scorso mese di febbraio e la “VIII Di corsa per Telethon”, il circuito Running Sicily-Coppa PackItalia farà tappa il 22 giugno a Sant’Alfio per la 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della Pace – Trofeo PackItalia a cui seguiranno il 19 ottobre la XII Palermo International Half Marathon-Trofeo PackItalia ed il 30 novembre a Mazara del Vallo la XVI Maratonina di Sicilia.

“La ‘Di Corsa per Telethon’ – ha sottolineato l’organizzatore del Running Sicily-Coppa PackItalia, Nando Sorbello – si è confermata, non solo una gara competitiva, ma un evento simbolo dei valori che il circuito vuole promuovere: salute, inclusione e solidarietà”. (nr)





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.