Quando l’animazione incontra la potenza del teatro dal vivo nasce un’esperienza capace di travolgere il pubblico. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18, il prestigioso Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) accoglierà “Demon Hunters – Il Musical delle Huntrix (Zoey, Rumi, Mira) – Tributo Live”, una produzione firmata BG Music Management, che segna il debutto italiano di uno spettacolo destinato a lasciare il segno.

Ispirato a Kpop Demon Hunters, uno dei titoli d’animazione più amati e discussi degli ultimi tempi, il musical nasce dal successo planetario di un progetto capace di conquistare pubblico e critica. Dopo aver dominato le piattaforme streaming e raggiunto risultati straordinari a livello globale, il film ha trasformato la sua colonna sonora in un vero e proprio fenomeno musicale internazionale, infrangendo record storici nelle classifiche mondiali.

Sulla scia di questo successo travolgente, “Demon Hunters – Il Musical delle Huntrix” porta sul palco tutta l’energia dell’universo originale, trasformandola in uno spettacolo dal vivo di forte impatto visivo ed emotivo. Una messa in scena dinamica e spettacolare, arricchita da coreografie esplosive, costumi iconici e scenografie suggestive, accompagna lo spettatore in un racconto che fonde musica pop, azione e fantasy.

Protagoniste dello spettacolo sono Zoey, Rumi e Mira, tre giovani artiste all’apparenza idol di successo, che dietro le luci del palcoscenico nascondono una seconda, straordinaria identità: sono cacciatrici di demoni, custodi dell’Honmoon, uno scudo magico alimentato dalle anime umane e ultima barriera contro le forze oscure. La loro arma più potente non è la forza, ma la musica, capace di trasformarsi in energia pura e di diventare strumento di salvezza.

Il palco prende vita grazie a un cast di performer che interpreta le due band protagoniste della storia: le carismatiche Huntrix e gli affascinanti Saja Boys. Le loro sfide a colpi di canto e danza si trasformano in veri e propri momenti di spettacolo nello spettacolo, coinvolgendo il pubblico in un crescendo di emozioni. A rendere il racconto ancora più intenso è la delicata e appassionante storia d’amore tra Rumi e Jinu, un filo narrativo capace di toccare corde profonde e di far sognare spettatori di ogni età.

“Demon Hunters – Il Musical delle Huntrix – Tributo Live” è molto più di una semplice trasposizione teatrale: è un’esperienza immersiva che celebra l’incontro tra animazione, musica dal vivo e teatro contemporaneo. Uno spettacolo pensato per famiglie, giovani e appassionati della cultura pop, che racconta il valore dell’amicizia, del coraggio e dell’identità, parlando il linguaggio delle nuove generazioni senza rinunciare alla forza universale delle grandi storie.

I biglietti sono disponibili online sul circuito Tickettando e presso il botteghino del Teatro Mandanici: https://mandanici.organizzatori.18tickets.it/event/75284





