MODICA – Atmosfera delle grandi occasioni e un Duomo di San Giorgio gremito in ogni ordine di posto per il concerto di Natale del Modica Gospel Academy. L’evento, svoltosi ieri sera, ha confermato il legame profondo tra la città e la corale diretta dal Maestro Giorgio Rizza, registrando un successo oltre ogni previsione.

Centinaia di persone hanno affollato la cattedrale barocca, con moltissimi spettatori rimasti in piedi lungo le navate per non perdere neanche una nota di una performance definita dai presenti come “elettrizzante”. La combinazione tra la maestosità della location e la potenza dei brani gospel ha investito il pubblico di brividi ed emozioni, trasformando il concerto in una vera e propria pièce artistica e spirituale.

Il Modica Gospel Academy è arrivato all’appuntamento modicano sull’onda di altri successi di questo periodo, l’ultimo dei quali la sera precedente, infatti, la corale si era esibita nella Chiesa Madre di Santa Croce Camerina. Un evento fortemente voluto dalla locale Pro Loco, alla presenza del sindaco, Giuseppe Dimartino, che aveva già anticipato l’alto livello qualitativo della formazione.

L’Academy non ha lesinato energie, presentando un organico rinnovato e ancora più solido grazie all’inserimento di 13 nuove voci che hanno debuttato ufficialmente, portando linfa fresca e vigore al gruppo.

A impreziosire l’atmosfera sono state le interpretazioni magistrali dei solisti:

Chiara Provvidenza, Elma Rizza, Sciara, Saro Cannizzaro e Teresa Rizza, le cui voci hanno saputo spaziare tra i classici del gospel e sonorità contemporanee.

Un momento di particolare tenerezza ed emozione è stato regalato dalla partecipazione della piccola Lulya Rizza, che ha incantato il Duomo con il brano “Born on a Christmas Day”.

“Vedere San Giorgio così pieno ci riempie di orgoglio – ha commentato il Maestro Giorgio Rizza a margine dell’evento -. La musica gospel è condivisione e stasera Modica ha risposto con un calore immenso, dimostrando che questo messaggio arriva dritto al cuore. Grazie a Padre Michele Fidone, che ci ha fortemente voluti, e all’Assemblea Regionale Siciliana che ha organizzato questo appuntamento”.





