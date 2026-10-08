Dalla creazione di modelli biologici avanzati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per prevedere l’evoluzione delle patologie e personalizzare le terapie. Sono questi alcuni dei temi al centro del convegno “Digital Twin e medicina di precisione – dai modelli biologici all’intelligenza artificiale”, in programma l’8 e il 9 ottobre a Palermo, presso lo IEMEST – Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia, in via Michele Miraglia 20.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto di ricerca denominato D³4HEALTH – Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for Sustainable Health care, progetto italiano di ricerca dedicato allo sviluppo di nuove soluzioni per la sanità digitale. L’obiettivo è integrare tecnologie digitali avanzate, data mining, informazioni provenienti da sensori indossabili, biomarcatori e cartelle cliniche attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, arrivando alla costruzione di Digital Twin e Biological Twin del paziente. Un approccio che punta a migliorare la diagnosi precoce, il monitoraggio continuo e la personalizzazione dei trattamenti terapeutici.





Lo IEMEST partecipa all’ecosistema D³4HEALTH con capofila l’Università La Sapienza di Roma e con partner i più prestigiosi istituti scientifici nazionali mettendo a disposizione laboratori multidisciplinari ad alta tecnologia e le competenze dei propri ricercatori. Le attività riguardano in particolare lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale, network analysis e modelli predittivi per l’elaborazione dei dati sanitari, ma anche la ricerca biotecnologica e medica finalizzata alla comprensione delle patologie e alla realizzazione dei biological twins.

Il convegno sarà articolato in due sessioni scientifiche. Nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00, il focus sarà sui “Modelli biologici e bioingegnerizzati per il Digital Twin del paziente”. La mattina di giovedì 9 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, sarà invece dedicata a “Dati e intelligenza artificiale per il Digital Twin del paziente”.





Ad aprire i lavori saranno il presidente dello IEMEST Bartolomeo Sammartino e il direttore scientifico Francesco Cappello. Alla due giorni prenderanno parte ricercatori e studiosi provenienti, tra gli altri, da CNR Nanotec di Lecce, Università degli Studi di Palermo, Università Vita-Salute San Raffaele, Università degli Studi di Salerno e Politecnico di Bari, insieme ai rappresentanti della Fondazione D³4HEALTH e dell’infrastruttura di ricerca collegata al progetto.

Numerosi i temi scientifici che verranno affrontati: dai modelli sperimentali per lo studio del glioblastoma all’utilizzo di biomarcatori e imaging nelle patologie oncologiche e neurologiche, dai modelli multimodali di intelligenza artificiale alla medicina di precisione, fino all’impiego del deep learning nell’analisi delle immagini mediche e allo sviluppo di modelli predittivi per patologie come diabete e sclerosi multipla.

L’appuntamento rappresenta così un momento di confronto tra discipline diverse – biomedicina, bioingegneria, analisi dei dati e intelligenza artificiale – accomunate da una stessa prospettiva: costruire strumenti capaci di rappresentare sempre più fedelmente il singolo paziente e supportare una medicina predittiva, personalizzata e di precisione.

Luogo: IEMEST, via Miachele Miraglia, 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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