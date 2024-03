Dissalare per prevenire la siccità

Domenica mattina anche io voglio scendere in piazza a Licata per reclamare l’utilizzo dei dissalatori per prevenire la siccità.

La situazione dell’acqua nell’ Agrigento è indecorosa e merita risposte certe e concrete.

Serve riprogrammare subito il finanziamento delle reti idriche (progetto che da almeno 15 anni viene posto a carico dei fondi fesr e rimbalzato di anno in anno, da programmazione a programmazione), serve che l’Aica diventi una società a responsabilità limitata (diversamente tutti i Comuni falliranno per i debiti di Aica), serve rivedere le tariffe che sono alle stelle e migliore il servizio, serve chiedere con forza che si inizi a dissalare l’acqua.

Se non iniziamo ad utilizzare anche l’acqua del mare, in un futuro neanche troppo lontano, non saremo più nelle condizioni di poter garantire l’acqua corrente tutti i giorni nelle case dei siciliani.





Roberta Zicari

Presidente VI commissione consiliare

Agrigento

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.