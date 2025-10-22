Tipo segnalazione: Disservizio

Segnalazione ricevuta da un nostro lettore

“Salve sono un invalido munito di contrassegno pass Blu , avendo anche un abbonamento in curva da circa 2 anni e mostrando sempre il pass blu nell’area parcheggio invalidi mi hanno fatto sempre entrare senza alcun tipo di problemi, oggi con la partita Palermo-Modena mi hanno vietato ingresso dicendomi non sei in lista. Scusatemi se ha due anni che entro senza alcuna lista adesso vi siete svegliate senza alcun tipo di comunicato mettete questa nuova legge? Ma senza che nessuno da spiegazioni e spiega come bisogna essere iscritto in questa lista per usufruire esclusivamente del parcheggio?

Chiedo di fare chiarezza su questa situazione sgradevole che mi è successa. E’ una vergogna cacciare un invalido cosi, il pass blu utilizzato dalla persona invalida dovrebbe bastare ad avere l’accesso consentito al parcheggio essendo luogo che ć è anche la polizia municipale può controllare l’ uso dei pass contrassegno blu di appartenenza no mandare anche fuori chi fa un uso proprio! Non dovete fare tutta erba un fascio.

Comunque vorrei capire come dovrò entrare nelle prossime partite attento un vostro riscontro! Grazie”

Luogo: Palermo, Viale del fante, 11

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.