E’ tutto pronto per la serata finale della II edizione del Babbaluci Film Festival, la manifestazione dedicata alle scuole di cinema d’Italia organizzata dall’Associazione per l’Arte, dalla Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale – Eikona Film e dall’Associazione Zeste Hub ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

L’evento, che si avvale della direzione artistica di Pippo Gigliorosso e della direzione organizzativa di Giuseppe Messana (già in corso dal 20 novembre) si svolgerà domani alle ore 21 alla Sala De Seta, con la proclamazione dei vincitori, alla presenza della giuria, presieduta da Daniele Ciprì regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, montatore e docente e composta da Marco Pettenello, Maurizio Di Rienzo, Desideria Rayner e Salvo Cuccia. Il Festival è condotto da Massimo Minutella. L’ingresso è gratuito.

Sono stati 88 i cortometraggi pervenuti da 31 scuole di cinema di tutta Italia. Ospiti della serata finale saranno gli attori Alessio Vassallo, Ernesto Maria Ponte e Stefano Piazza, lo scrittore e conduttore televisivo Gaetano Basile, il giornalista Mario Azzolini e il direttore del CSC di Palermo Ivan Scinardo. E’ prevista una diretta streaming sul canale YouTube dell’associazione per l’arte: https://m.youtube.com/@associazioneperlarte2003/streams

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.