Ultimo appuntamento dell’anno, domani, sabato, dalle 9 alle 12, per le visite gratuite alla Casa di cura Triolo Zancla in piazza Fonderia 23. Chi fosse interessato dovrà prenotarsi su WhatsApp al numero 379/2720296 e ricevere conferma.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro di Monreale ed è rivolta a persone, immigrati e palermitani, con isee basso, senza fissa dimora, privi di documenti di identità o codice fiscale e comunque in stato di indigenza. “E’ possibile effettuare – dice il titolare, dottor Luigi Triolo – un check per verificare lo stato di salute o fare accertamenti se si è affetti da gravi patologie. Facciamo la nostra piccola parte, che riprenderemo anche il prossimo anno, per curare persone che non hanno la possibilità di aspettare i tempi lunghi del servizio sanitario nazionale e non hanno la possibilità di pagarsi visite ed esami”.

Sabato è quindi possibile fare check di base con prelievi con dosaggio dei valori della glicemia, colesterolo, trigliceridi, creatinina, azotemia, emocromo e transaminasi. Check-up ecografico per verificare la presenza di eventuali patologie quali cisti, calcoli e similari. Check internistico per accertare eventuali patologie attraverso visita specifica. Check-up cardiologico per accertare eventuale presenza di patologie cardiovascolari. Si effettuano anche visite cardiologiche con misurazione della pressione ed elettrocardiogramma. Previsto anche check-up pediatrico per verificare lo stato di salute dei bambini.

Luogo: piazza Fonderia n 23

