Mineo (CT) – È nato il primo libro del politologo e giornalista menenino Agrippino Castania. Si intitola “Le grandi interviste che mi hanno cresciuto nel giornalismo” con prefazione di Stefano Andreotti, figlio del 7 volte presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti. Il libro è una raccolta di interviste fatte dall’autore, in veste di direttore di diversi giornali online, a grandi personalità del mondo politico, accademico, religioso, culturale, sociale e finanziario.





“Ho voluto – afferma Agrippino Castania – raccogliere in questo libro tutte le interviste che mi hanno permesso di crescere sul piano di vista professionale e umano. A mio avviso il giornalismo può essere uno strumento efficace per cambiare, in positivo, tutto il sistema sociale e politico di un Paese. Attraverso il mio libro intendo anche invitare le grandi Istituzioni italiane a operare con più determinazione per il bene dell’Italia. Questo può avvenire attraverso leggi concrete e utili, affinché siano sostenute le fasce sociali più fragili. Dopo una lunga riflessione ho deciso di non commercializzare il mio libro nel mercato editoriale italiano e internazionale ma di usufruirne per motivi storico – culturale. Ringrazio il dott. Stefano Andreotti per aver scritto la prefazione del mio primo libro”.



Luogo: MINEO, CATANIA, SICILIA

