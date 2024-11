Da domenica 1 dicembre torna per le festività natalizie la campagna di solidarietà dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili. I volontari di ASLTI saranno presenti nello stand, a Palermo, in via Libertà, angolo via Mazzini, anche il 15 e il 22 dicembre dalle 10 alle 18.30. Tanti i progetti e le iniziative di assistenza e di supporto alle famiglie e ai pazienti portati avanti dall’associazione grazie ai contribuiti e al sostegno dei cittadini. Per queste festività natalizie, le latte disegnate da Nino Parrucca raffigurano il carretto siciliano e le teste dei mori. Una, disegnata dall’artista Tommaso Provenzano, è dedicata a Villa Palagonia, in omaggio alla comunità di Bagheria, tra le più attive nelle campagne di solidarietà di Aslti. Le latte, con il presepe di cioccolato, si possono acquistare con un contributo di 13 euro e la pallina di Natale da appendere all’albero con all’interno i gianduiotti con un contributo di 10 euro. Anche la ciocco-latta con i torroncini, richiede un contributo di 10 euro, così come quella con i biscotti alla mandorla o i buccellati. Anche quest’anno ci sarà il panettone artigianale prodotto dai fratelli Scaccia di Montemaggiore Belsito, confezionato in una scatola-casa di Babbo Natale in cartoncino vegetale biodegradabile (18 euro): disponibile ai gusti pistacchio, arancia e cioccolato e “pandorato”.

“Anche quest’anno la nostra campagna di solidarietà natalizia è iniziata prima degli appuntamenti in piazza, – affermano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti – attraverso il lavoro “ porta a porta” instancabile dei nostri volontari, e con le consegna domicilio e l’ordinazione on line. E’ possibile acquistare le ciocco-latte anche chiamando il 3928957134, nella sede dell’associazione, al padiglione 17 C dell’Ospedale Civico, e in altri punti di distribuzione in città e in provincia”. I volontari e gli stand di Aslti saranno presenti anche a Castelbuono l’ 8 dicembre in occasione della manifestazione “Dolcemente Castelbuono, a Partinico e a Balestrate. Il 14 e il 15 dicembre a Cefalù, in piazza Garibaldi. Il 15 dicembre, a Pettineo e Porticello. Il 22 dicembre a San Cipirello e e Termini Imerese .

