Domani, sabato 30 novembre, alle 19:00, il PalaCatania ospita il match tra la Cosedil Saturnia Acicastello e Tinet Prata Pordenone, valido per la decima giornata del girone di andata del Campionato di Serie A2 Credem Banca 2024/25.

Ospiti primi della classe, contro i padroni di casa che occupano il settimo posto di una classifica che però li vede soltanto a 3 punti di distanza. Il match al palasport di Corso Indipendenza si preannuncia una sfida combattuta e avvincente.

La trasferta senese dello scorso 24 novembre non ha sorriso alla Cosedil Saturnia che al PalaEstra è stata sconfitta da Emma Villas con un netto 3 a 0. Nell’ultima uscita invece i friulani si sono imposti in casa di MA Acqua S. Bernardo Cuneo, vincendo 3 a 1.

La Tinet Prata è stata una delle protagoniste della Serie A2 già nella stagione 23/24 con un inizio di stagione molto positivo. A Catania arriva un roster di qualità che vanta giocatori come Terpin, ormai un veterano della categoria, e l’opposto Gamba, che nello scorso campionato ha fatto molto bene a Cantù e che si sta confermando su buonissimi livelli. E ancora, Alberini, Katalan e Scopelliti (già presenti nel roster della stagione scorsa) che contribuiscono all’ottima ossatura della squadra friulana.

Dopo la caduta a Siena, la Cosedil Saturnia risponde con la voglia e la determinazione di voltare subito pagina e di riprendere il cammino verso le posizioni alte della classifica.

Sul match di domani così il direttore sportivo biancoblu Piero D’Angelo: “Il morale è alto, ci siamo allenati bene e domani, giocando bene, i risultati verranno. Pordenone è una squadra molto forte con giocatori molto esperti, che in questa prima fase di campionato sta giocando con grande continuità. Noi in casa abbiamo sempre giocato abbastanza bene e siamo sicuri di farlo anche sabato e di raggiungere l’obiettivo, per vincere, per la classifica, per il morale. Sarà una partita molto bella e ci auguriamo che il pubblico sia sempre più numeroso come sta di fatto avvenendo”.

Il botteghino del PalaCatania aprirà le sue porte alle 17:45.

Per l’acquisto dei biglietti (15 € Trib. A inferiore, 10 € Trib. Ordinaria, 5 € Curve), rimane attiva la prevendita online su LiveTicket e nei punti vendita convenzionati.

