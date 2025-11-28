Da domenica 30 novembre torna per le festività natalizie l’appuntamento con la campagna di solidarietà dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili. I volontari di ASLTI saranno presenti nello stand, a Palermo, in via Libertà, angolo via Mazzini, anche il 7, il 14 e il 21 dicembre dalle 10 alle 18.30. Tanti i progetti e le iniziative di assistenza e di supporto alle famiglie e ai pazienti portati avanti dall’associazione grazie ai contribuiti e al sostegno dei cittadini. “Il Natale è il momento in cui la solidarietà si trasforma in un abbraccio concreto verso chi sta vivendo una prova difficile come il percorso di malattia – afferma Antonella Gugliuzza, presidente di Aslti. Ogni contributo, grande o piccolo, ci permette di essere accanto ai nostri bambini e alle loro famiglie con servizi e attenzioni al fine di migliorare la loro qualità di vita. La generosità dei nostri sostenitori rappresenta per noi una risorsa preziosa perché grazie al loro impegno possiamo continuare a portare avanti i nostri progetti. Senza questo sostegno condiviso, nulla di ciò che facciamo sarebbe possibile”.





Anche quest’anno ci sarà il panettone artigianale prodotto dai fratelli Scaccia di Montemaggiore Belsito, confezionato in una borsa shopper con decorazioni natalizie : disponibile ai gusti pistacchio, cioccolato e “pandorato” (25 euro). La biscottiera in latta, con il presepe di cioccolato al latte o fondente, si potrà acquistare con un contributo di 15 euro. Anche quella che contiene i torroncini, richiede un contributo di 15 euro. Con una donazione di 20 euro, invece, si potrà acquistare una scatola in latta con un barattolino di marmellata al melograno, biscotti di mandorla e le lenticchie di Villalba.

“Quest’anno le latte disegnate da Nino Parrucca raffigurano una casa che, idealmente rappresenta, le nostre case di accoglienza per le famiglie – sottolinea Ilde Vulpetti, responsabile dell’area operativa e fundraiser di Aslti. E’ possibile acquistare le ciocco-latte anche con l’ordinazione on line, all’indirizzo www.liberidicrescere.it/shop/ , chiamando il 3928957134, o nella sede dell’associazione, al padiglione 17 C dell’Ospedale Civico, e in altri punti di distribuzione in città e in provincia”. I volontari e gli stand di Aslti saranno presenti anche a Valledolmo, il 30 novembre, a Cefalù’, il 13 e il 14 dicembre, a Castelbuono, il 6, 7 e 8 dicembre, a Santa Flavia e Balestrate, il 7 dicembre, a Monreale, il 6 dicembre, mentre a Pettineo, il pomeriggio del 20 e del 21 dicembre, in quest’ultima data attive anche le piazze di Isnello e Borgetto. Infine, il 7 e il 14 dicembre, l’appuntamento con la solidarietà di Aslti a Partinico.

