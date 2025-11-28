Si sottoscrive il Patto Educativo di Comunità, un’azione strategica del progetto “Luoghi per crescere” nato per contrastare in modo strutturato la povertà educativa. Il patto sarà firmato in occasione dell’evento organizzato dal GAL Terre di Aci e promosso dall’Associazione Spazio 47, capofila del progetto “Luoghi per Crescere”. Si tratta dell’ultimo di 15 incontri che il GAL Terre di Aci ha organizzato nell’ambito del progetto, durante il quale saranno presentati anche i risultati raggiunti, lo stato di avanzamento delle attività e le prospettive future dell’hub di economia civile e cultura accessibile. L’appuntamento è per lunedì 1 dicembre alle ore 10:00, presso la sala “Vito Finocchiaro” del Comune di Acireale, in via Lancaster 13 (secondo piano).





Finanziato con risorse del PNRR, il progetto “Luoghi per Crescere” si fonda su una rete di partner d’eccellenza: Gal Terre di Aci, Comune di Acireale e distretto socio-sanitario di Acireale, Spazio 47 (capofila), Euroconsulenza, Fondazione Steve Jobs e Palestra per la Mente. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra gli 11 e i 17 anni, coinvolti in percorsi formativi per lo sviluppo di competenze digitali, scientifiche e tecnologiche, integrate con le soft skills fondamentali per la futura occupabilità. Accanto alla formazione, sono stati attivati percorsi di cittadinanza attiva e servizi gratuiti di ascolto, informazione e supporto aperti alla città, in un’ottica di comunità educante che si prende cura dei propri ragazzi e del proprio futuro. In questo contesto nasce il Patto Educativo di Comunità, uno strumento nazionale nato per rafforzare l’alleanza tra scuola, enti locali, terzo settore e famiglie.





La Comunità Educante nasce così come un sistema collaborativo stabile: scuole, amministrazioni, servizi sociali, operatori culturali, associazioni, famiglie e giovani si impegnano congiuntamente nel miglioramento del benessere educativo e sociale del territorio. Nel progetto “Luoghi per Crescere” diventa un elemento strategico che consolida e dà continuità alle azioni realizzate per contrastare la povertà educativa, favorire la partecipazione e sostenere percorsi educativi inclusivi. L’obiettivo è mettere in rete le risorse del territorio, aprire gli spazi educativi e ampliare le opportunità formative per bambini, adolescenti e famiglie.





“La sottoscrizione del Patto Educativo di Comunità rappresenta un passaggio fondamentale del percorso avviato con ‘Luoghi per Crescere’. È il risultato di un lavoro corale e di una visione condivisa che riconosce nell’educazione un bene comune e una responsabilità collettiva. Con questo Patto costruiamo una rete stabile, aperta e collaborativa, capace di unire energie e competenze diverse per rispondere ai bisogni dei giovani e del territorio. Non è solo un documento, ma un impegno concreto a fare comunità e a generare nuove opportunità per tutti.” – dice Marco Barbarossa, Presidente di Spazio 47.

