Unione Giovanile annuncia con grande soddisfazione l’elezione di Gabriele Gambera, studente del Liceo “Principe Umberto” di Catania, a vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania, un traguardo che conferma la crescita, la credibilità e l’impegno dell’associazione all’interno della rappresentanza studentesca provinciale.

Fondata sulla partecipazione attiva, sul dialogo e sul coinvolgimento degli studenti, Unione Giovanile negli ultimi anni ha costruito una presenza solida sul territorio, promuovendo iniziative e momenti di confronto che hanno dato voce alle esigenze reali delle scuole. L’elezione di Gambera rappresenta il riconoscimento di questo lavoro collettivo e della capacità dell’associazione di formare rappresentanti preparati, responsabili e attenti alla comunità studentesca.





«Sono profondamente onorato di questa elezione e ringrazio la mia associazione, Unione Giovanile, per la fiducia e il sostegno. Metterò questo incarico al servizio degli studenti, con impegno, ascolto e spirito di collaborazione, lavorando per una rappresentanza più presente, inclusiva e capace di trasformare le esigenze dei ragazzi in iniziative concrete», dichiara Gabriele Gambera, che aggiunge: «Questo successo appartiene all’intera associazione e a tutti i giovani che ne fanno parte. Continueremo a dimostrare, con responsabilità e determinazione, cosa significa fare rappresentanza in modo serio, credibile e vicino agli studenti».

Soddisfazione anche dal mondo studentesco regionale. Il coordinatore SBAM, Andrea Perla, dichiara:

«L’elezione di Gabriele Gambera alla vicepresidenza della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania rappresenta un risultato significativo per l’intera comunità studentesca siciliana. È un riconoscimento che valorizza un percorso fatto di impegno, continuità e responsabilità.





Sono certo che Gabriele saprà svolgere il proprio ruolo con competenza e dedizione, contribuendo al rafforzamento della rappresentanza studentesca e alla promozione di un dialogo costruttivo tra tutte le realtà scolastiche del territorio».

A concludere è il presidente di Unione Giovanile, Ottavio Tirendi, che sottolinea il valore del lavoro di squadra: «L’elezione di Gambera non è solo una vittoria personale, ma il risultato di un percorso collettivo che dimostra la forza della collaborazione. Ringrazio con grande sincerità le associazioni Azione, Cambiamento, Cultura Unita, Crediamoci, Thalia e l’associazione Nike, che hanno sostenuto e creduto in un progetto comune. Continueremo a lavorare con impegno e responsabilità per rappresentare al meglio gli studenti della nostra provincia, promuovendo partecipazione, trasparenza e innovazione»

