La magia de “La Sirenetta – La Voce dell’Oceano” approda in Sicilia con due imperdibili appuntamenti: al Teatro Duemila di Ragusa sabato 13 dicembre alle ore 17:00, e al Teatro Metropolitan di Catania domenica 14 dicembre alle ore 16:00, andrà in scena il nuovo musical della Compagnia Neverland, che ha già conquistato oltre 30.000 spettatori in tutta Italia.

Liberamente ispirato alla fiaba senza tempo di Hans Christian Andersen, lo spettacolo propone una versione completamente nuova, sorprendentemente divertente e carica di poesia. Musiche originali e inedite, scenografie avvolgenti e costumi da sogno trasformano il palcoscenico in un universo incantato che cattura gli occhi e il cuore e regala grandi risate.





“La Sirenetta – La Voce dell’Oceano” non è un semplice musical: è un’esperienza immersiva. Il pubblico entra nella storia, viaggia tra fondali luminosi, magie marine, creature buffe e strampalate, colori accesi ed emozioni che abbracciano tutte le età. Per due ore si dimentica la realtà e si cavalcano le onde della fantasia, tra incantesimi, armonie emozionanti e momenti che lasciano senza fiato.

La regia di Simona Paterniani trasforma la celebre fiaba in un’avventura teatrale visionaria e sensoriale, dove ogni dettaglio – dagli effetti speciali alle coreografie – contribuisce a creare un mondo straordinario che emoziona dal primo all’ultimo minuto.





Il risultato è uno spettacolo che tocca il cuore e l’anima, celebrando il perdono, il coraggio, i sogni, la scoperta di sé e l’amore in tutte le sue forme, anche attraverso il sorriso. Una fiaba antica che torna a vivere in chiave moderna, con temi attuali e universali.

Un entusiasmante spettacolo per le famiglie e per chi desidera lasciarsi travolgere dalla magia del musical. Perfetto per bambini, adulti e per chiunque abbia voglia di sognare.

Link utili:

Sito ufficiale: www.lasirenettamusical.com

Trailer ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=JR1GF90liWg

Info & WhatsApp: +39 348 229 9555

Luogo: TEATRO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.