Sarà la cornice prestigiosa di Villa Butera a Bagheria ad accogliere, venerdì 12 dicembre, un pomeriggio interamente dedicato allo sport siciliano. A partire dalle ore 17.30, la storica residenza ospiterà nella sala Martorana Fumagalli in un’unica cerimonia due appuntamenti di assoluto prestigio: il XIII Premio “Azzurri d’Italia”, organizzato dalla sezione di Palermo dell’Associazione benemerita del CONI Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, e la premiazione ufficiale del Running Sicily – Trofeo Packitalia 2025, con la presentazione della XIII edizione del circuito.





Il Premio “Azzurri d’Italia”, giunto alla sua tredicesima edizione, celebra come ogni anno le eccellenze sportive siciliane – atleti, tecnici, arbitri, dirigenti e realtà societarie – che si sono distinte per risultati agonistici, impegno e valori. Saranno premiati alcuni dei protagonisti più brillanti dello sport regionale e nazionale: maratoneti, velisti, arbitri internazionali, giovani talenti del triathlon, campionesse delle arti marziali e società che hanno scalato in pochi anni i vertici italiani. “Questo Premio – evidenzia Antonio Selvaggio, olimpionico a Los Angeles ’84 e presidente della sezione palermitana – non è solo una celebrazione dei successi, ma un richiamo ai valori fondanti dello sport: etica, passione, dedizione. Valori che gli Azzurri continuano a promuovere attraverso iniziative sociali, formative e culturali”.





La cerimonia sarà, anche, l’occasione per applaudire gli atleti vincitori del Running Sicily – Trofeo PackItalia 2025, il circuito internazionale di corsa su strada organizzato dall’ASD Agex di Nando Sorbello, che quest’anno ha fatto registrare numeri da record grazie alle cinque tappe disputate tra Malta, Catania, Sant’Alfio, Palermo e Mazara del Vallo. Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato in anteprima il calendario della XIII edizione del Running Sicily – Trofeo Packitalia, in programma nel 2026 con un format ancora più internazionale e ricco di iniziative collaterali con la novità del ritorno nel circuito del Trofeo del Mare di Bagheria. “Il Running Sicily – sottolinea Sorbello – è una comunità che cresce insieme ai suoi territori. Celebrare i risultati del 2025 in un luogo prestigioso come Villa Butera, accanto agli Azzurri d’Italia, da’ ancora più valore a un progetto che unisce sport, turismo e inclusione. Il 2026 sarà un anno di ulteriore sviluppo e apertura verso il panorama europeo”.

Alla manifestazione prenderanno parte autorità istituzionali, dirigenti sportivi, associazioni, sponsor e partner dei due eventi. L’ingresso è libero e per la stampa ci sarà la possibilità di realizzare interviste al termine dell’evento.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.