Durante la seconda plenaria, la Consulta Provinciale degli Studenti di Catania ha ufficializzato la nomina di Andrea Perla come nuovo Presidente della Commissione Legalità, un incarico che segna un ulteriore passo avanti nel percorso del giovane rappresentante dell’IPSSEOA “Karol Wojtyla”. Perla, attualmente al suo secondo mandato consecutivo in Consulta, si distingue ormai da tre anni per un impegno costante e per una serie di ruoli che lo hanno reso una presenza di riferimento nel panorama studentesco catanese. A ricoprire il ruolo di Vicepresidente della Commissione Legalità sarà Beatrice Di Mauro, studentessa del Liceo Lazzaro.





Nel suo primo anno all’interno dell’organo provinciale, Perla ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente della Commissione Diritto allo Studio. Nel secondo anno è stato nominato Segretario della Consulta Provinciale, assumendo un ruolo centrale nel coordinamento dei lavori e nei rapporti tra le scuole del territorio. Nello stesso periodo ha rappresentato Catania a livello nazionale come Delegato al Consiglio Nazionale delle Consulte Studentesche, entrando a far parte della Commissione Edilizia e Ambiente. Quest’anno, oltre alla nuova presidenza, è stato designato anche Capogruppo di Unione Giovanile, associazione studentesca di cui fa parte all’interno della Consulta.

La Presidenza della Commissione Legalità rappresenta per Perla un incarico particolarmente significativo, poiché la commissione è chiamata a promuovere iniziative legate alla legalità, alla cittadinanza attiva, alla lotta alle mafie e alla sensibilizzazione su temi civici e sociali fondamentali per il territorio.





Dichiarazione di Andrea Perla

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con il massimo impegno. Giunto al mio terzo anno di partecipazione alla Consulta Provinciale degli Studenti, dopo aver ricoperto diversi ruoli di rilievo, assumere per la prima volta una presidenza così significativa rappresenta per me un traguardo importante e un motivo di sincero orgoglio.

Credo profondamente nel valore della Commissione Legalità e sono convinto che meriti di essere rilanciata. Il lavoro da fare è tanto e mi impegnerò affinché possa tornare a essere un punto di riferimento importante all’interno della Consulta e per il territorio.





Ringrazio la Presidente Lucrezia Redigolo e il Vicepresidente Gabriele Gambera per la fiducia e per la nomina. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare l’associazione Unione Giovanile per il costante supporto e per l’incarico di capogruppo che mi è stato affidato, un ruolo che svolgerò con serietà e spirito di collaborazione.

Le sfide sono molte, le idee non mancano e la voglia di fare è ancora più forte. Sono pronto a dare il massimo per contribuire al miglioramento della nostra realtà studentesca e per portare avanti con impegno il lavoro che ci attende.»

