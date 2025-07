Aumenta la rappresentanza del territorio madonita all’interno del Partito Democratico provinciale di Palermo. Nel corso della Prima Assemblea Provinciale, svoltasi sabato 28 giugno 2025, due donne di Petralia Soprana sono entrate a far parte degli organi dirigenti: si tratta del Presidente del Consiglio Comunale di Petralia Soprana Laura Sabatino nominata componente dell’Assemblea Provinciale e della Capogruppo di maggioranza consiliare, che fa capo al sindaco Pietro Macaluso, Francesca Librizzi entrata nella Direzione Provinciale del partito.

Laura Sabatino: “La mia nomina è frutto di un intenso lavoro programmatico e della voglia di dare maggiore voce al nostro territorio a livello provinciale. L’assemblea avrà occhi e voce all’interno del nostro comprensorio madonita”.





Francesca Librizzi: “Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità e con l’entusiasmo di chi crede profondamente nel valore della partecipazione democratica. Ringrazio il Partito per la fiducia e tutte le persone che, con il loro sostegno, hanno reso possibile questo risultato. Un ringraziamento particolare va a Pietro Macaluso, che in questi anni ha creduto nella mia persona ed è stato sempre punto di riferimento per la mia crescita politica.”





Sia Laura Sabatino che Francesca Librizzi hanno inoltre rivolto un pensiero al segretario uscente Rosario Filoramo “per la sua capacità di coinvolgere attivamente le diverse realtà del partito sul territorio” e hanno espresso gli auguri di buon lavoro alla nuova segretaria Teresa Piccione, definita “persona di grande spessore politico”, così come al presidente Gaetano Gambino, al vice segretario Marco Guerriero, al tesoriere Antonino Musca, al responsabile organizzativo Carmelo Greco e a tutti gli eletti.

Con queste nomine, il comprensorio madonita vede rafforzata la propria presenza politica negli organi del Partito Democratico palermitano, in un momento di rinnovamento e di nuove sfide per il partito.

