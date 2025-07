Buone notizie per i contribuenti ripostesi: nel 2025 la bolletta Tari sarà sensibilmente più leggera. Grazie a un contributo straordinario stanziato dalla Regione Siciliana per fronteggiare i rincari legati al trasferimento dei rifiuti all’estero, si è riusciti a contenere i costi del servizio e a garantire una riduzione della tariffa del 14,26% rispetto allo scorso anno.

Si tratta di un risultato importante che alleggerisce concretamente il peso fiscale sulle famiglie e sulle attività produttive, in un momento storico in cui l’attenzione al bilancio domestico è sempre più centrale. “Siamo soddisfatti di poter annunciare questa riduzione significativa della Tari – dichiara il sindaco Davide Vasta – Era importante che le ricadute economiche legate ai rincari del sistema rifiuti non gravassero sui cittadini e oggi possiamo restituire un segnale tangibile: una riduzione reale della tassa. Ringraziamo la Regione Siciliana per il sostegno concesso, che ci ha permesso di alleggerire il carico fiscale”.





Nel frattempo, è imminente il subentro della nuova ditta per l’appalto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. Una transizione che potrebbe comportare, nell’immediato, ulteriori disservizi rispetto a quelli in corso con l’attuale gestore. Ma l’obiettivo è entrare rapidamente a regime, recuperando efficienza e regolarità nel servizio. “Siamo consapevoli delle criticità attuali – aggiunge il sindaco – ma confidiamo che con la nuova ditta, nel giro di poche settimane, si possa tornare alla normalità e avviare un percorso di miglioramento. Puntiamo a raggiungere percentuali significative di raccolta differenziata, che non solo faranno bene all’ambiente, ma ci permetteranno in futuro di ottenere ulteriori sgravi tariffari”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

