Tipo segnalazione: Buona notizia

Grande soddisfazione per il karate catanese al Gran Premio Giovanissimi FIJLKAM, disputato a Patti, in provincia di Messina, dove a conquistare il gradino più alto del podio nella categoria Kata U10 A/R è stato il giovanissimo atleta catanese Manuel Coco, tesserato per l’A.S.D. Free Fighter.

A soli 8 anni, Manuel ha affrontato la competizione con determinazione, concentrazione e grande entusiasmo, mettendo in mostra il lavoro svolto quotidianamente sul tatami. Una vittoria che rappresenta un importante riconoscimento per il giovane karateka e, allo stesso tempo, il risultato di un percorso fatto di costanza, impegno e passione.





A guidare la preparazione tecnica dell’atleta è il M° Domenico Cocuzza, direttore tecnico dell’A.S.D. Free Fighter, che ha accompagnato Manuel nel suo percorso di crescita sportiva, ponendo particolare attenzione non soltanto agli aspetti tecnici, ma anche ai valori educativi propri del karate.

Il successo ottenuto al Gran Premio Giovanissimi assume un significato ancora più importante considerando la giovane età dell’atleta. Nel karate giovanile, infatti, ogni competizione rappresenta soprattutto un’occasione di crescita, confronto e formazione. Il risultato di oggi è dunque un punto di partenza per continuare a lavorare con entusiasmo e umiltà, consapevoli che la strada sportiva è ancora lunga e ricca di nuove sfide.





La giornata di Patti ha visto protagonista anche un altro atleta dell’A.S.D. Free Fighter, Giuseppe Spoto, che ha affrontato la sua prima esperienza nel Gran Premio Giovanissimi, comportandosi molto bene e mostrando impegno, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Un’esperienza importante che rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso di crescita.





La società catanese desidera rivolgere un particolare ringraziamento ai genitori degli atleti, il cui fondamentale sostegno accompagna quotidianamente i ragazzi nel loro percorso sportivo. Il loro impegno e la loro presenza rappresentano un elemento prezioso per la crescita dei giovani karateka.

Un sentito ringraziamento va inoltre al Presidente Regionale FIJLKAM – settore Karate, M° Gaetano Farinetti, e a tutto il Comitato Regionale FIJLKAM, per l’ottima organizzazione dell’evento e per aver offerto ai giovani atleti una giornata di sport, confronto e crescita.

Per l’A.S.D. Free Fighter si tratta di una giornata da ricordare: una vittoria importante per Manuel Coco, una positiva prima esperienza per Giuseppe Spoto e, soprattutto, un’altra significativa tappa nel percorso di crescita dei giovani karateka catanesi.

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