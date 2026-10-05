La Grotta di Travertino è stata al centro del convegno che si è svolto sabato 3 ottobre, alle ore 10, presso il Mulino “Asiniddaru” di Scillato, nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra – Il nostro futuro.

L’incontro ha richiamato a Scillato rappresentanti delle istituzioni, geologi, docenti ed esponenti del mondo associativo, con una particolare attenzione alla conoscenza del patrimonio geologico delle Madonie e alle sue possibilità di valorizzazione.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti del sindaco di Scillato Giuliano Cortina, dell’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato, del direttore dell’Ente Parco delle Madonie e Madonie UNESCO Global Geopark Giuseppe Maurici, che ha portato anche i saluti del presidente Giuseppe Ferrarello, del presidente del GAL Madonie Mario Cicero, del presidente dell’Unione dei Comuni Madonie Luigi Luppa, del sindaco di Petralia Sottana Pietro Polito, del consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia Salvatore Palmeri, del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Collesano” Biagio Ferro e del presidente del Rotary Club Palermo Nord Francesco Passantino.





A entrare nel merito del geosito è stato il geologo Alessandro Torre, presidente dell’associazione Haliotis, con una relazione dedicata alla “Grotta di Travertino”.

Il professor Maurizio Gasparo Morticelli, del DiSTeM dell’Università degli Studi di Palermo, ha invece affrontato il tema “Scillato: un’identità geologica”, soffermandosi sulle caratteristiche geologiche del territorio.

Alessandro Ficile, amministratore unico di So.Svi.Ma., ha parlato di “Madonie Resilienti, laboratorio di futuro”, mentre Chiara Lo Coco, componente del direttivo dell’associazione People Help the People, ha presentato il tema “La Blue Community Madonie” ed ha distribuito ai sindaci gli attestati di riconoscimento internazionale per le Madonie, come nuova Blue Community italiana, dopo averne spiegato l’importanza.

I lavori sono stati moderati da Luciano Fabio Torre, assessore alla Cultura del Comune di Scillato.





Al termine del convegno, i partecipanti hanno preso parte alla visita guidata al geosito, curata dal geom. Giovanni Capizzi, che ha permesso di osservare direttamente la Grotta di Travertino e le sue caratteristiche.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi aspetti legati alla conoscenza del territorio: geologia, idrogeologia, geologia dell’ambiente, rocce, minerali, fossili, clima, materiali da costruzione, geoarcheologia, geoparchi e patrimonio geologico.

Il geoevento è stato organizzato con la collaborazione del Madonie UNESCO Global Geopark, del Comune di Petralia Sottana, di Haliotis, del Rotary Club Palermo Nord, del Rotary Club Cefalù-Madonie, del Museo Civico Antonio Collisani di Petralia Sottana, della Sezione Geologica Geopark “Giuseppe Torre” e dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.

A accompagnare l’iniziativa è stata la citazione scelta come slogan dell’evento, attribuita a Cesare Bocci, attore e dottore in Scienze geologiche: “Una società più informata è una società più coinvolta”.

La giornata ha riportato l’attenzione sulla Grotta di Travertino, inserendola nel più ampio patrimonio geologico delle Madonie e nel lavoro di conoscenza e valorizzazione che coinvolge istituzioni, mondo scientifico, scuola e associazioni.

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